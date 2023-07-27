27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Binbaşı Arslan Kulaksız unutulmadı! Bir kahramanın hikayesi

Binbaşı Arslan Kulaksız unutulmadı! Bir kahramanın hikayesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2023 15:05
Binbaşı Arslan Kulaksız öyle büyük bir askerdi ki, görev yaptığı her yerde terörü sildi, kahramanlıkları dilden dile anlatıldı. 8 yıl önce bugün ise hainlerin kurduğu pusuda şehit oldu. İşte bir kahramanın hikayesi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir kahramanın hikayesi
Bir kahramanın hikayesi
Ataşehir’de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Ataşehir'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
İstediği kirayı alamayan ev sahibi dehşet saçtı
İstediği kirayı alamayan ev sahibi dehşet saçtı
Sokak köpeği dondurmayı geri çevirmedi
Sokak köpeği dondurmayı geri çevirmedi
Esenler’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Esenler'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
DSİ Hatay’a su götürüyor
DSİ Hatay'a su götürüyor
Tuzla’da kentsel dönüşüm süreci
Tuzla’da kentsel dönüşüm süreci
İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti!
İBB toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti!
Tarihe geçen ameliyat! A Haber oradaydı
Tarihe geçen ameliyat! A Haber oradaydı
Sıcaktan bunalıp klimalı dükkana girdi
Sıcaktan bunalıp klimalı dükkana girdi
O ilimizde kayda geçti! Vatandaşlar besliyor
O ilimizde kayda geçti! Vatandaşlar besliyor
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı
Daha Fazla Video Göster