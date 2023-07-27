Binbaşı Arslan Kulaksız unutulmadı! Bir kahramanın hikayesi

Binbaşı Arslan Kulaksız öyle büyük bir askerdi ki, görev yaptığı her yerde terörü sildi, kahramanlıkları dilden dile anlatıldı. 8 yıl önce bugün ise hainlerin kurduğu pusuda şehit oldu. İşte bir kahramanın hikayesi…

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