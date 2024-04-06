İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili mahkemeye sevkedilen 8 kişi tutuklandı. Bilirkişi ön raporunda neler var? Hasar gören bina yıkılacak mı? Detayları A Haber muhabirİ Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.