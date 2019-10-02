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02.10.2019

Bilecik Valisi'ne yaya etkinliğinde araba çarpıyordu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, katıldığı 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğinde yolun karşısına geçmek isterken bir araç sürücüsü tarafından son anda fark edildi. Eliyle 'dur' işareti yaparak durdurduğu sürücüsünün yanına giden Vali Şentürk, "Az daha eziyordun beni, az daha Vali'yi eziyordun. Siz de yaya olarak geçiyorsunuz zaman zaman, dikkat edelim" diye uyardı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla kent merkezinde düzenlenen 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğine katıldı.

"AZ DAHA VALİ'Yİ EZİYORDUN"

Şentürk, Bankalar Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü Vali'yi son anda fark ederek durdu. Vali Şentürk eliyle 'dur' işareti yaptığı araç sürücüsüyle sohbet ederek uyarılarda bulundu. Şentürk, "Yaya geçitlerinde, yayalar geçsinler. Az daha eziyordun beni, az daha Vali'yi eziyordun. Siz de yaya olarak geçiyorsunuz zaman zaman, dikkat edelim" dedi.

"ÖNCELİKLE YAYALARA YOL VERSİN"

Öğrencilerle birlikte yaya önceliğine dikkat çekmek için sürücülerle sohbet eden Vali Şentürk, amaçlarının bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Vali Şentürk, "Hem şoförlerimizin hem de yayalarımızın trafik güvenliğini sağlamalarında üzerine düşen sorumlulukları var. Yayalar, öncelikle yaya geçitlerini kullansınlar istiyoruz. Sürücülerimiz yaya geçitlerinin olduğu yerlerde öncelikle yayalara yol versin. Işıklı yaya geçitlerinde yeşil ışık kime yanıyorsa öncelikle onun geçmesini sağlamak. Bilecik'te yapılan çalışmalarla oldukça iyi noktaya gelmiş durumda. Birçok aracın, yayayı gördüğünde hızını kesip durakladığını gördük. Bilecik'te bu bilinci daha üst seviyeye çıkararak, kazasız huzur içinde işleyen trafiğimiz olsun istiyoruz" diye konuştu.

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