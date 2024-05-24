24 Mayıs 2024, Cuma
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Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ekili arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü.