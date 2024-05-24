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Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 17:01
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ekili arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü.
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