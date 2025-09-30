30 Eylül 2025, Salı
Bıçakla yaralandı, duvardan atlayıp kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 kişiyle kavga eden bir şahıs, daha sonra cebindeki bıçakla kavga ettiği şahıslara saldırdı. Bıçaklı saldırgan, kendisinden kaçan şahısların birisini karnından bıçakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken bıçaklanan şahsın duvardan atlayıp kaçmaya çalışması ise pes dedirtti. Şahısların, polise gidip şikayetçi olmadığı öğrenildi.