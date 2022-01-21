21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu’nda kuryenin motosikletle tek teker yolculuğu kamerada

Beyoğlu’nda kuryenin motosikletle tek teker yolculuğu kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 09:40
Beyoğlu 'nda bir kuryenin, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yaptığı trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kurye, akan trafiğe aldırış etmeden, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletteki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir süre yolculuğa devam eden kurye, daha sonra gözden kayboldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Beyoğlu’nda kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kenya’da eşine az rastlanan olay!
Kenya'da eşine az rastlanan olay!
Sultanbeyli’de otobüs şoförü darbedildi
Sultanbeyli’de otobüs şoförü darbedildi
Yumurtanın kabuğunu görünce gözlerine inanamadı!
Yumurtanın kabuğunu görünce gözlerine inanamadı!
Kelle paça çorbası nasıl yapılır?
Kelle paça çorbası nasıl yapılır?
21 Ocak hava durumu | Bugün kar yağacak mı?
21 Ocak hava durumu | Bugün kar yağacak mı?
Raf ömürleri ne kadar?
Raf ömürleri ne kadar?
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Denizli Bozkurt’ta feci kaza! Otobüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 21 yaralı
Denizli Bozkurt’ta feci kaza! Otobüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 21 yaralı
İstanbul’da bu akşama dikkat!
İstanbul'da bu akşama dikkat!
15 ilde okullara kar engeli!
15 ilde okullara kar engeli!
Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu
Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu
Daha Fazla Video Göster