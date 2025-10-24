24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Beynine saplanan implant hayatını kararttı: 2 yıldır adalet bekliyor
Beynine saplanan implant hayatını kararttı: 2 yıldır adalet bekliyor

Beynine saplanan implant hayatını kararttı: 2 yıldır adalet bekliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 15:26
Bursa'da diş tedavisi için gittiği özel klinikte yaptırdığı implant işlemi, fabrika işçisi Ramazan Yılmaz'ın (40) hayatını kabusa çevirdi. İddiaya göre, doktorun hatalı müdahalesi sonucu implant vidası çene kemiğini delip kafatasına saplandı. Ölümle burun buruna gelen talihsiz adam, saatler süren ameliyatla hayata tutundu. Ancak aradan geçen 2 yıla rağmen ne adalet yerini buldu, ne de sorumlular cezalandırıldı. Hatalı bulunan diş hekimine ise sadece 10 muayene ücreti ceza verildi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beynine saplanan implant hayatını kararttı: 2 yıldır adalet bekliyor
İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da sağanak alarmıyla okullar tatil!
İstanbul'da sağanak alarmıyla okullar tatil!
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Türkiye’den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Türkiye'den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Tunceli’de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Tunceli'de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!
Yalova’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Yalova'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
16 yaşındaki gence 10 yıl 10 ay ceza
16 yaşındaki gence 10 yıl 10 ay ceza
Daha Fazla Video Göster