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Beykoz'da bıçakla iş yerinde kadını rehin alan saldırgan kamerada

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Giriş: 22.07.2023 15:47
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bıçaklı saldırgan iş merkezinde bir kadını rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan kadın polisin uzun uğraşları sonucunda kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.
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