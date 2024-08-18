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Beykoz’da arıcılık! Bal üretiminin püf noktaları

Beykoz’da arıcılık! Bal üretiminin püf noktaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 11:20
İstanbul'un köylerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimiz İstanbul'un en çok bal üretimi yapılan ilçesi Beykoz. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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Beykoz’da arıcılık! Bal üretiminin püf noktaları
Beykoz’da arıcılık! Bal üretiminin püf noktaları
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