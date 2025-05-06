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Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti!

Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 22:23
Kaza, saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi 41171 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. (24) idaresindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri Otogar Kavşağından 41171 numaralı sokağa dönüş yapmak isterken sokak girişinde elinde poşeti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin’e çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde mikserin arka tekerinin altında kalan Hamza Metin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Metin’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti!
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