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Beşiktaş’ta yunus polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram marihuana bulundu

Beşiktaş’ta yunus polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram marihuana bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 16.04.2025 15:08
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir taksi şoförünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin, uyuşturucuyu bir evden temin ettiğinin belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, evin önünde şüpheli hareketler sergileyen yaşı küçük kişinin üstünü aradı. Şüphelinin üzerinde 31 gram marihuana, 8 gram kokain ve dairenin anahtarı bulundu. Polis ekipleri daireye yaptıkları baskında 1 kişiyi gözaltına alırken, dairedeki aramada bulunan uyuşturucu maddeye el koydu.
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Beşiktaş’ta yunus polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram marihuana bulundu
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