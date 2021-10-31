Beşiktaş’ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada

Beşiktaş'ta, çanta mağazasına sözde çiçek getirmiş gibi yaparak girdikten sonra, çalışan genç kadını yere yatırarak etkisiz hale getirip gasbetmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vitrinde duran fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları gasbetmeye çalıştıkları ortaya çıktı.