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Beşiktaş'ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada

DHA
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Giriş: 31.10.2021 13:31
Beşiktaş'ta, çanta mağazasına sözde çiçek getirmiş gibi yaparak girdikten sonra, çalışan genç kadını yere yatırarak etkisiz hale getirip gasbetmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vitrinde duran fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları gasbetmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
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