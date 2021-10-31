31 Ekim 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada
Beşiktaş'ta, çanta mağazasına sözde çiçek getirmiş gibi yaparak girdikten sonra, çalışan genç kadını yere yatırarak etkisiz hale getirip gasbetmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vitrinde duran fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları gasbetmeye çalıştıkları ortaya çıktı.