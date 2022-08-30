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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için 'Ghezzal' eşi için 'Talisca' talebi

DHA
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Giriş: 30.08.2022 09:04
Diyarbakır'da, oğlunun adını Kuaresma Azad, kızının adını ise Anne Marie koyan Veysi Çevik isimli vatandaş, isminin Rachid Ghezzal olarak değiştirilmesi için e-Devlet'ten başvuru yaptı. Fanatik Beşiktaşlı olan futsal sporcusu Çevik, "Eşime de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" diye konuştu.
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