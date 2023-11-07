07 Kasım 2023, Salı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek kongrede adaylığıyla ilgili son kararını duyurdu. Çebi, eski yönetim arkadaşları, teknik heyet, futbolcu, taraftar ve ailesinden helallik isterken, "kulübü korumak için verdiğim cevap için bana tepki gösteren Beşiktaşlılara hakkımı helal etmeyeceğim." dedi.