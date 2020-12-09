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Belediye işçisinin kanun dinletisi
Nevşehir'de yol yapım çalışması yapan bir belediye işçisi yanında getirdiği kanunla diğer mesai arkadaşlarına konser verdi. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nevşehir'de yol yapım çalışması yapan bir belediye işçisi, yanında getirdiği kanunla diğer mesai arkadaşlarına konser verdi. o anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.