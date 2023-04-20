20 Nisan 2023, Perşembe
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Belediye ekipleri, Kuş cennetine çöp döküp yaktı
Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Hatay'da nadir kuşlarının göründüğü Samandağ ilçesinde bağlı Mileyha Kuş Cenneti çevresine Samandağ Belediyesi temizlik işleri personelleri tarafından moloz ve çöp döküldü. Dökülen çöp daha sonra yakıldı. O anlarda görüntülere yansıdı.