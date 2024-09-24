24 Eylül 2024, Salı
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Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba oğlunu darp etti. Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.