16 Eylül 2024, Pazartesi
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Bekçiyi kolundan bıçakladı kendisi ayağından vuruldu!
Adana'da 17 yaşındaki M.U bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine cadde üzerinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bekçiyi kolundan bıçaklayan 17 yaşındaki genç kız, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.