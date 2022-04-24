Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? 2022 yılı Bekçi alımı

Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı ile ilgili duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. İşte, Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...