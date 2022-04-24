24 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? 2022 yılı Bekçi alımı

Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? 2022 yılı Bekçi alımı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2022 18:15
Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı ile ilgili duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. İşte, Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...
Antalya’da sıcaklık arttı, sahil doldu
Antalya’da sıcaklık arttı, sahil doldu
Bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçilik sınavı ne zaman?
Polisi bile şaşırtan düzenek
Polisi bile şaşırtan düzenek
Taksim’de taciz skandalı! Vatandaşlar darp etti
Taksim'de taciz skandalı! Vatandaşlar darp etti
Müsilaj sanıldı gerçek ortaya çıktı!
Müsilaj sanıldı gerçek ortaya çıktı!
Antalya sahillerinde yoğunluk!
Antalya sahillerinde yoğunluk!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Taksim’de sokak köpeği paniği!
Taksim'de sokak köpeği paniği!
Ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...
Ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...
Hadise hamile mi?
Hadise hamile mi?
Çığlıklar yükseldi! Başıboş leopar...
Çığlıklar yükseldi! Başıboş leopar...
Türkiye’nin en büyüğü
Türkiye’nin en büyüğü
Daha Fazla Video Göster