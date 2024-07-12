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Bebeklerin en sevimli halleri! Adana dürüm sepeti…

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.07.2024 16:47
Son dönemde yeni doğan bebeklerin fotoğraf çekimi hayli revaçta. Adana'da özel bir bankada çalışan Tülay Demirel de 2013 yılında bankacılığı bırakıp bebek fotoğrafları çekmeye başladı. Paylaştığı görüntüler milyonlarca beğeni aldı.
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