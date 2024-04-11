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Bayramın ayrıcalıklı rotası: Yerköprü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 11:44
Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan ve şehir merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Yerköprü Şelalesi bayramda tatilcilerin uğrak noktalarından. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o doğal güzelliğin olduğu noktadan detayları aktardı.
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Bayramın ayrıcalıklı rotası: Yerköprü
Bayramın ayrıcalıklı rotası: Yerköprü
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