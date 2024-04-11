Bayramın ayrıcalıklı rotası: Yerköprü

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan ve şehir merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Yerköprü Şelalesi bayramda tatilcilerin uğrak noktalarından. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o doğal güzelliğin olduğu noktadan detayları aktardı.

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