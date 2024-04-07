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Bayram tatili için Rize'ye gittiler! Eve girince gördükleri karşısında şoke oldular

İHA
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Giriş: 07.04.2024 12:49
Bayram tatili için Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'ndaki evlerine giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.
Bayram tatili için gittiler! Evi görünce şoke oldular BAYRAM TATİLİ İÇİN GİTTİLER! EVİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

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