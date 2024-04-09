Bayram namazı saatleri açıklandı! İl il bayram namazı saatleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13'te kılınacak. Türkiye'de en erken bayram namazı Igdır'da, en geç ise Çanakkale'de eda edilecek.

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