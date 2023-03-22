22 Mart 2023, Çarşamba
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Bayıltıp tecavüz etmişti! İş kadının yaşadığı kabusta yeni gelişme: Görüntülerini çekti
İş kadını Lara B'nin bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin tecavüze uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B.'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi. Mağdur kadın, İbrahim B'nin cep telefonuna el konulmasını talep etti.