Batman'da firari hükümlü saklandığı köyde yakalandı
Batman’da firari hükümlü saklandığı köyde yakalandı

Giriş: 11.09.2025 11:49
Batman'ın Kozluk ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı köyde yakalandı.
