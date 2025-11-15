Batman’da 6 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında 1 kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan kontrollerde gümrük kaçağı ve piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin lira olan 55 cep telefonu ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

