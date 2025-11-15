15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Batman'da 6 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.11.2025 16:37
Güncelleme:15.11.2025 16:39
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında 1 kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan kontrollerde gümrük kaçağı ve piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin lira olan 55 cep telefonu ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
