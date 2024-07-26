Batı ve Doğu arasında havada tehlikeli yakınlaşma! ABD-Kanada uçaklarından Rus-Çin uçaklarına engelleme

Hem Batı hem Doğu sınırlarında havada tehlikeli yakınlaşma yaşandı. Rus jeti Karadeniz'de İngiliz uçağına önleme yaparken ABD ve Kanada savaş uçakları da Rus ve Çinli bombardıman uçaklarına önleme yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN