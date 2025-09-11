Batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi trafik polisi kurtardı

Bursa’da saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı açıklarında bir balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Edinilen bilgiye içerisinde teknenin içerisinde 3 kişi olduğu öğrenildi. Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu haber alır almaz olay yerine giderek bir sandalla suya açıldı. Batan teknedeki 3 kişiyi sağ bir şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan balıkçıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

