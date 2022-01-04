Başkent’te dehşete düşüren olay! Yaşlı kadının evine gittiklerine şoke oldular: Hepsini saksılara saklamış

Başkent Ankara'da hayvanseverler Tuğba Zümbül ile Kübra Çıkma'nın ziyarete gittiği Harika T.'nin evinde pek çok kedi ve köpeğin bakımsızlıktan rahatsızlandığı, bazılarının öldüğü tespit edildi. Harika T.'yi görmeye giden Çıkma, "Teyze durumunun çok kötü olduğunu ve evinde 20-30 tane kedi ve köpeğinin olduğunu söyledi. 'Ölen kedi ve köpeklerim çok oluyor. Onları da bahçedeki saksılara gömüyorum' dedi. “ ifadelerini kullandı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde, sokak hayvanlarına bakan hayvanseverler Tuğba Zümbül ile Kübra Çıkma, evinde hayvan besleyen Harika T.'yi, bir ihtiyacı olup bakmak için ziyaret etti. Fakat 2 arkadaş, çöp evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını, bir takımının öldüğünü görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine durumu ihbar etti. Gelen ekiler, polis eşliğinde evde inceleme yaptı. Evde çok sayıda hayvanın hastalandığı, bazılarının öldüğü belirlendi. Harika T.'nin, ölen köpeklerden bir kısmını evin bahçesindeki saksılara koyup, üzerini toprak ve taşla kapattığı ileri sürüldü. Evde bakımsız kalan yaklaşık 20 kedi ve köpeğe el konuldu. Evde, kedi ve köpeklerin yanı sıra, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu. Harika T. hakkında da tutanak tutularak, adli ve idari işlem başlatıldı.