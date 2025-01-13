13 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Başkan Erdoğan: İlk evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL kredi vereceğiz
Başkan Erdoğan: İlk evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL kredi vereceğiz

Başkan Erdoğan: İlk evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL kredi vereceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2025 15:44
Güncelleme:13.01.2025 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile yapısının korunması ve genç nüfusun artışı için önemli açıklamalarda bulundu. İlk çocuk için yapılan yardımın 5 bin TL'ye yükseltildiğini belirten Erdoğan, boşanma oranlarının arttığını ve genç nüfusun azaldığını vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca ailelere en az üç çocuk çağrısında bulunarak doğurganlık yaşının kritik bir seviyede olduğunu söyledi. 81 ilde ilk kez evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacağını duyuran Erdoğan, bu adımların aile yapısını güçlendirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvence altına almak için hayati olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan: İlk evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL kredi vereceğiz
İlk evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL kredi
İlk evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL kredi
Samsun’da trafik kazası
Samsun'da trafik kazası
Park halindeki minibüse çarpan sürücü yer değiştirip kaçtı
Park halindeki minibüse çarpan sürücü yer değiştirip kaçtı
Uyuşturucuyu üzerine bantladı polisten kaçamadı
Uyuşturucuyu üzerine bantladı polisten kaçamadı
Kaçırılan 3 hamile keçiden 2’si kesilmiş şekilde bulundu
Kaçırılan 3 hamile keçiden 2’si kesilmiş şekilde bulundu
Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu
Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu
Park halindeki tıra çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
Park halindeki tıra çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yalova’da kan bağışı seferberliği
Yalova'da kan bağışı seferberliği
Minyatür dokuma tezgahlarıyla sergiler düzenliyor
Minyatür dokuma tezgahlarıyla sergiler düzenliyor
7 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
7 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
Mudanya’yı müsilaj sardı
Mudanya'yı müsilaj sardı
Daha Fazla Video Göster