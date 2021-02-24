Başkan Erdoğan ile birlikte şarkı söyleyen Tuana duygularını A Haber'e anlattı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi güzel bir sürprizle başladı. Görme engelli Tuana Şahin, Başkan Erdoğan kürsüye çıktığı sırada "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söylemeye başladı. Tuana'ya zaman zaman Başkan Erdoğan'da eşlik etti. Başkan Erdoğan kendisine sahnede ne söyledi? Tuana ne hissetti? Tuana o anları A Haber'e anlattı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran sürprizle başladı. Başkan Erdoğan kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Şarkıya Başkan Erdoğan da eşlik etti.

Tuana Şahin yaşadığı duygu dolu o anları A Haber'e anlattı:

Başkan Erdoğan ile sahnede yaşadığı diyaloğu anlatan Tuana, "Sesim güzel olduğunu söyledi. 'Maşallah' dedi. Fotoğraf çekildi. Unutamayacağım bir andı. Yeniden görüşmek isterim" dedi.