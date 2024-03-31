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Başkan Erdoğan Ankara’ya gidiyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 22:18
Güncelleme:31.03.2024 22:19
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.
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Başkan Erdoğan Ankara’ya gidiyor!
Başkan Erdoğan Ankara’ya gidiyor!
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