Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.08.2025 16:39
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için düzenlediği yaz kurslarında sona gelindi. Binlerce çocuk farklı branşlarda eğitim alırken, yüzme kurslarına katılan binden fazla öğrenci yüzmeyi öğrenerek tatillerini hem keyifli hem de öğretici bir şekilde geçirdi.
