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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Belediyeler nasıl denetlenecek?

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Belediyeler nasıl denetlenecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 13:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak hayvanlarıyla ilgili 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün süreyle inceleme yapacaklarını söyledi. Peki ayrıntıları neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasal Alpak değerlendirdi.
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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Belediyeler nasıl denetlenecek?
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