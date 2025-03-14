14 Mart 2025, Cuma
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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Belediyeler nasıl denetlenecek?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak hayvanlarıyla ilgili 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün süreyle inceleme yapacaklarını söyledi. Peki ayrıntıları neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasal Alpak değerlendirdi.