Başakşehir’de yağmur suyu hattı taştı, ev ve işyerlerini su bastı

Başakşehir’de İSKİ’nin deposunun tahliyesi sırasında yağmur suyu hattının taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı. Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) deposunun tahliyesi sırasında yağmur suyu hattı akan suyu kaldıramadığı için yağmur suyu bacasından sokaklara taştı. Hattın taşması sonucu mahallede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan ev ve işyerlerinde maddi zarar meydana geldi.