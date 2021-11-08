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Başakşehir’de korku dolu anlar! Demir tel üretim fabrikasında yangın

DHA
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Giriş: 08.11.2021 09:15
Güncelleme:08.11.2021 09:15
Başakşehir'de demir tel üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesi 2745 Sokak'ta saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4500 metrekarelik alanda kurulu demir tel üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika bahçesinden alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın bahçesinde çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal tanklara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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