Banyoda boğazı kesilerek öldürülmüştü: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer cinayetinde gözaltına alınan ve aralarında yabancı uyruklu bir kişi, ev arkadaşı ile bir diğer arkadaşının da bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yabancı uyruklu olan şahsın verdiği ifadede, olay günü ücret karşılığı ilişkiye girdiklerini, Nazlıer'in trans birey olduğunu anlayınca aralarında tartışma çıktığını ve boğuşma sırasında camın kırılmasıyla ölümün meydana geldiğini öner sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN