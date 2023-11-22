23 Kasım 2023, Perşembe
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Banu Parlak yeniden gözaltında!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak yeniden gözaltına alındı. Gelen bilgiye göre Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. İşte Parlak'ın evinden çıkanlar...