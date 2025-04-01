01 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Balıkesir'in Gönen ilçesinde korkutan yangın!
Balıkesir’in Gönen ilçesinde korkutan yangın!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2025 18:59
Edinilen bilgiye göre, yangın dün gece saatlerinde Tırnova Mahallesi 7010 sokakta, eski hastane binasının karşısında bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir’in Gönen ilçesinde korkutan yangın!
UNESCO kenti Safranbolu’ya ziyaretçi akını!
UNESCO kenti Safranbolu'ya ziyaretçi akını!
Balıkesir’in Gönen ilçesinde korkutan yangın!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde korkutan yangın!
20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Çeşme son 24 saatte Türkiye’nin en yoğun yağışını aldı!
Çeşme son 24 saatte Türkiye’nin en yoğun yağışını aldı!
Ceviz ağaçları sanat eseri bastonlara dönüşüyor!
Ceviz ağaçları sanat eseri bastonlara dönüşüyor!
Kağıt kebabının tarifi A Haber’de
Kağıt kebabının tarifi A Haber’de
İşkence iddiaları gerçek dışıdır
"İşkence iddiaları gerçek dışıdır"
Bayramın son günü dönüşler başladı mı?
Bayramın son günü dönüşler başladı mı?
Diyarbakır tatlılarına yoğun ilgi
Diyarbakır tatlılarına yoğun ilgi
Küçük ustanın büyük oyunca atölyesi
Küçük ustanın büyük oyunca atölyesi
Ankara Kuğulu Park’ta bayram keyfi!
Ankara Kuğulu Park'ta bayram keyfi!
Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti
Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti
Daha Fazla Video Göster