Balıkesir’in Gönen ilçesinde korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, yangın dün gece saatlerinde Tırnova Mahallesi 7010 sokakta, eski hastane binasının karşısında bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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