Balıkesir’de 5 bin piliç yangında telef oldu

Giriş: 21.11.2025 15:50
Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu'ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Ekipleri sevk edildi. İtfaiye Ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, tavum çiftliğinde başlayan yangın, çiftliğin tamamını sarmadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Tavuk çiftliğine hayvanların 2 gün önce getirildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civarında civcivin telef olduğu tespit edildi. Yangın ile ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı.
