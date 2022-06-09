Balıkesir Karesi'de korku dolu anlar! 2 metrelik dev yılan...

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Hisariçi mahallesinde kullanılmayan bir binanın bodrumuna girmek isteyen 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

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