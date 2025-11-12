12 Kasım 2025, Çarşamba

Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 balıkçı öldü, 2 balıkçı kurtarıldı
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 balıkçı öldü, 2 balıkçı kurtarıldı

Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 balıkçı öldü, 2 balıkçı kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 14:10
Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde Eynesil Kalesi açıklarında tekneyle balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C., dönüş yolunda teknenin motorunun arızalanması üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede(70) boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
