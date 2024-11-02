02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Balık ve dondurma cenneti: Anadolu Kavağı! Boğaz'ın kıyısında bir mahalle

Balık ve dondurma cenneti: Anadolu Kavağı! Boğaz'ın kıyısında bir mahalle

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 15:37
Modern dünyanın değişen yüzüne rağmen İstanbul'un bazı semtleri mahalle kültürünü ve dokusunu korumaya devam ediyor. İşte onlardan biri İstanbul'un Karadeniz’e açılan kapısı, tarihi balıkçı kasabası Anadolu Kavağı. Adeta şehrin içinde bir şehir gibi olan bu şirin mahallenin eski İstanbul'un izlerini taşıyan sokaklarını ekibimizden Sümeyye Baltacı adım adım gezdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında
Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında
Boğaz’ın kıyısında bir mahalle
Boğaz'ın kıyısında bir mahalle
Şeker fabrikaları aralıksız çalışıyor!
Şeker fabrikaları aralıksız çalışıyor!
Şehre Yakın ekibi Mersin’de!
Şehre Yakın ekibi Mersin’de!
Atmaca güzellik ve beceri yarışması
Atmaca güzellik ve beceri yarışması
Anadolu Diyarı Elazığ’da!
Anadolu Diyarı Elazığ’da!
Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum!
Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum!
Ana caddede kırımızı ışık ihlali!
Ana caddede kırımızı ışık ihlali!
Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu!
Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu!
Dünyanın Rengi! İşte o görüntüler
Dünyanın Rengi! İşte o görüntüler
Güzellik için yapılan dudak dolgusuna dikkat!
Güzellik için yapılan dudak dolgusuna dikkat!
3 bin 549 rakımda buz pateni keyfi
3 bin 549 rakımda buz pateni keyfi
Daha Fazla Video Göster