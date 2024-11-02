Balık ve dondurma cenneti: Anadolu Kavağı! Boğaz'ın kıyısında bir mahalle

Modern dünyanın değişen yüzüne rağmen İstanbul'un bazı semtleri mahalle kültürünü ve dokusunu korumaya devam ediyor. İşte onlardan biri İstanbul'un Karadeniz’e açılan kapısı, tarihi balıkçı kasabası Anadolu Kavağı. Adeta şehrin içinde bir şehir gibi olan bu şirin mahallenin eski İstanbul'un izlerini taşıyan sokaklarını ekibimizden Sümeyye Baltacı adım adım gezdi.

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