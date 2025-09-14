14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Balık misinasına dolanarak yaralanan kedinin imdadına itfaiye yetişti
Balık misinasına dolanarak yaralanan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Balık misinasına dolanarak yaralanan kedinin imdadına itfaiye yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 09:25
Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık misinasına dolanan ve iğne batmasıyla yaralanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balık misinasına dolanarak yaralanan kedinin imdadına itfaiye yetişti
Viyadükte ilginç kaza! Kediyi kurtarmak isterken araba çarptı
Viyadükte ilginç kaza! Kediyi kurtarmak isterken araba çarptı
Gece denize giren şahıs hayatını kaybetti
Gece denize giren şahıs hayatını kaybetti
Balık misinasına dolandı
Balık misinasına dolandı
Kızarmış tavuk izdihamı!
Kızarmış tavuk izdihamı!
Yeni haftada yağışlar geliyor
Yeni haftada yağışlar geliyor
Kuzuları telef ettiler
Kuzuları telef ettiler
Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı
Sivas’ta zincirleme trafik kazası!
Sivas’ta zincirleme trafik kazası!
İş makinesi kardeşlere çarptı! Kaza anı kameralarda
İş makinesi kardeşlere çarptı! Kaza anı kameralarda
Ankara’da bina bahçesinde yılan paniği
Ankara’da bina bahçesinde yılan paniği
Park halindeki otomobil yandı! Mahallede panik yaşandı
Park halindeki otomobil yandı! Mahallede panik yaşandı
Daha Fazla Video Göster