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Bakan Bayraktar: “Türkiye olarak doğalgazımızı kendimiz üretir hale geldik”

Bakan Bayraktar: “Türkiye olarak doğalgazımızı kendimiz üretir hale geldik”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 00:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Bayraktar, beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Ziyarette, enerji sektöründeki güncel gelişmelerden bahseden Bakan Bayraktar, “Bu güzel destan ve özel şehirde bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gaziantep özel bir şehir. Türkiye'nin ekonomisine can kazandıran, enerjisine enerji katan, her yönüyle kültür turizm ve üretim ile istihdama katkısıyla ihracata katkısıyla mutfağıyla hakikaten bizim bedenimize de enerjik katan bir şehir. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını kurmak için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye vizyonu için büyük bir gayretle çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini çok daha aydınlığı çok daha parlak olduğuna inanıyoruz. Bunu da milletçe bir arada olarak belli ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle vurguladığı o içimizi çok güçlü tutarak başarabiliriz. Önümüze çok büyük fırsatlar var” dedi.
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