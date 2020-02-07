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07.02.2020

Bakan Albayrak'a Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan yoğun ilgi |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti. Bakan Albayrak'a vatandaşlar ziyareti esnasında yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı.

Bakan Albayrak, daha sonra, kapalı çarşı esnafını tek tek ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bakan Albayrak, Osmaniye'deki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.

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