20 Ağustos 2023, Pazar
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Bahçeşehir’de dehşet vale cinayeti kamerada!
Olay, dün gece 22.40 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir’de bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı. Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.