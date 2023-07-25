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Bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

İHA
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Giriş: 25.07.2023 10:30
Karabük'ün Yenice ilçesinde eve gelen Rahime Elieyioğlu ve ailesi, bahçe kapısının kırık olduğunu gördü. Bunun üzerine kapının neden kırıldığını öğrenmek için güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile şoke oldu.
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