Bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Karabük'ün Yenice ilçesinde eve gelen Rahime Elieyioğlu ve ailesi, bahçe kapısının kırık olduğunu gördü. Bunun üzerine kapının neden kırıldığını öğrenmek için güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile şoke oldu.

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