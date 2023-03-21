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Bağcılar'daki o bina yıkılıyor

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Giriş: 21.03.2023 11:05
Bağcılar'da kentsel dönüşüm için dört noktada binalar yıkılıyor. Sosyal medyada gündem olan bina da yıkılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Hande Bayraktar o noktadan aktardı.
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