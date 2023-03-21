Bağcılar’daki o bina yıkılıyor

Bağcılar'da kentsel dönüşüm için dört noktada binalar yıkılıyor. Sosyal medyada gündem olan bina da yıkılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Hande Bayraktar o noktadan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN