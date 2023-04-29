29 Nisan 2023, Cumartesi
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Bağcılar'da annesini canice katleden Ali Sayan'a ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi! Kafasını balkondan sokağa atmıştı | Beraatini talep etti
Geçtiğimiz aylarda Bağcılar'da annesi Havva Sayan'ı bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa Ali Sayan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Sayan'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Ali Sayan soruşturma aşamasında verdiği ifadede uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve olaya dair hiçbir şey hatırlamadığı söyleyerek, "Annemle aramızda herhangi bir sorun yoktu. Uyuşturucu kullandığım için aramızda tartışmalar oluyordu. Ben annemin hasta olduğunu ve iyileşeceğini biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.